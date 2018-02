„(Pákistánské) úřady požádaly prostřednictvím Interpolu ministerstva vnitra a zahraničí (jiných zemí) o pomoc při pátrání po Tariqovi žijícím v Manchesteru. Požádaly o jeho vydání do Pákistánu, kde ho čeká vyšetřování,“ informoval ve čtvrtek server Dawn nejmenovaný představitel pákistánských celníků, v jejichž rukou zadržená Češka skončila.

K Tariqovi vyšetřovatele dovedly právě informace, které jim vyzradila zadržená Češka. Ta s vyšetřovateli spolupracuje od začátku, což by jí mohlo pomoci a podle jejího advokáta také pomůže.

Na základě výpovědi jedenadvacetileté Terezy už byl zatčen muž jménem Šaíb, který měl Češce zavazadlo s heroinem v pákistánském Láhauru předat. Pákistánci v souvislosti s případem rozjeli hned několik razií a zadrželi blíže nespecifikovaný počet lidí.

Na jednom z videí, které zveřejnila pákistánská televize, vyděšená Češka s hlavou v dlaních naříká „Ježiš, on mě zabije“. [celá zpráva]

Patrně to bylo před tím, než začala mluvit a strach měla buď ze Šaíba, nebo z Tariqa.

Video

V Pákistánu zadrželi Češku s téměř devíti kilogramy heroinu

Domů se jen tak nepodívá



Nyní čeká dívka z Uherského Hradiště na soud ve vyšetřovací vazbě v Láhauru. Dostalo se jí sice české asistence ze strany konzulárního úřadu, na to, že by se v brzké době mohla podívat domů, ale může zapomenout. „Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu,” řekla ji dříve Novinkám mluvčí ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová. [celá zpráva]

Podle dívčina pákistánského advokáta soud nejspíš nerozhodne před létem.

Češka se s hlavou gangu seznámila v Londýně, kde Tariq provozoval fotoateliér. Fotil v něm i Terezu. Do Pákistánu ji údajně nalákal na tučnou odměnu, za níž tam měla pózovat před fotoaparátem. Server Dawn ale poznamenal, že o tom, že pašuje tašku s 8,5 kilogramy heroinu, musela vědět. Do země navíc neletěla poprvé.

Celníci na letišti v Láhauru zadrželi Češku 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtamtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska.