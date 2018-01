Wafa uvedla, že Cuspert, který byl napůl ghanského původu a používal jméno abú Talha al-Almání, zemřel 17. ledna v bojích v provincii Dajr az-Zaur. Zveřejnila i fotografie jeho zakrváceného těla.

Rita Katzová, ředitelka organizace SITE monitorující weby islamistů, uvedla, že zpráva vypadá věrohodně, i když ji Islámský stát nepotvrdil.

O smrti Cusperta se psalo už v roce 2014, kdy měl zemřít při sebevražedném útoku. [celá zpráva] O rok později se objevily zprávy, že byl zabit při náletu, pak ale Pentagon uvedl, že byl jen zraněn. Tentokrát je zřejmě již mrtvý.

„Navzdory předchozím zprávám o Cuspertově smrti tato vypadá přesvědčivěji, jsou známy různé detaily a fotografie. Zpráva Wafy by se mohla velmi dobře ukázat jako pravdivá,“ uvedla Rita Katzová.

Wafa také napsala, že Cuspert byl vážně zraněn už při obraně obklíčené Rakky, kterou loni dobyly Američany podporované Syrské demokratické síly (SDF).

Cuspert byl od roku 2015 na americkém seznamu teroristů. Vyzýval k teroristickým útokům a objevil se na několika násilných videích, kde německy vyzýval k připojení k IS. Založil mediální odbor IS a podle Wafy sehrál „kladnou roli při získávání zahraničních bratří“ do řad Islámského státu.

Denis Cuspert alias Deso Dogg v době, kdy se věnoval gangsta rapu.

FOTO: Profimedia.cz

Cuspert se narodil v roce 1975 v berlínské čtvrti Kreuzberg. Několik let se věnoval rapu. Jako Deso Dogg byl v letech 2005 a 2006 na turné s rapperem DMX a v letech 2006 až 2009 natočil tři alba. V roce 2010 ale po autonehodě rapovou kariéru ukončil, když konvertoval k islámu a stal se součástí salafistické scény. Nadále sice zpíval, ovšem jen muslimskou náboženskou hudbu.

Byl také několikrát trestán. V roce 2011 byl stíhán kvůli držení zbraní, o rok později odešel do Egypta. Pak se vydal přes Turecko do Sýrie, kde se připojil Frontě an-Nusra, poté přešel k Islámskému státu.

V té době už s ním komunikovala přes Skype tlumočnice FBI Daniela Greenová, která se narodila v Československu a vyrůstala v Německu, kde si jako dospělá vzala amerického vojáka. Když odjeli do USA, přidala se k FBI.

V červnu 2014 řekla nadřízeným v FBI, že jede do Německa za rodinou. Místo toho ale z Turecka zamířila do Sýrie. O měsíc později si vzala Cusperta a podle serveru Vice News mu řekla, že „byla zaměstnaná v FBI a že FBI zahájilo jeho vyšetřování“. Po dvou měsících ale prohlédla a rozhodla se vrátit do USA a vydat úřadům.

Ve Spojených státech byla zatčena a hrozil jí až patnáctiletý trest. Protože se přiznala, dostala jen dva roky a nyní je podmínečně propuštěna.