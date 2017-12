Přemístění velvyslanectví USA z Tel Avivu do Jeruzaléma, o němž se rovněž spekulovalo, se bezprostředně neuskuteční, uvedly zdroje. Přesun, o němž bylo rozhodnuto už v roce 1995, američtí prezidenti od té doby pravidelně v půlročních intervalech odkládají. To se má stát i tentokrát. Před takovým krokem Trumpa v úterním telefonátu varoval i předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, který upozornil, že by to mělo dalekosáhlé následky.

Trump údajně pověří ministerstvo zahraničí, aby proces přesunu ambasády formálně zahájilo. Tento proces nemá jasný harmonogram a může trvat řadu let. Rozhodnuto není ani o místě, kde by v Jeruzalémě objekt velvyslanectví měl stát.

Rozhodnutí uznat Jeruzalém za izraelské hlavní město je odrazem skutečnosti, že jde o historické středisko židovské víry a sídlo izraelských vládních úřadů, uvedly zdroje z Bílého domu.

Mapa Izraele

FOTO: Novinky

Trump si je vědom, že stanovení definitivních hranic vymezujících izraelskou svrchovanost bude předmětem budoucích jednání. USA podporují řešení ve formě vzniku dvou států, izraelského a palestinského, pokud s ním budou obě strany souhlasit.

Podle Bílého domu americká vláda realizovala „rozsáhlý bezpečnostní plán“ na ochranu amerických občanů a majetku USA na Blízkém východě.