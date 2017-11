O podezření z daňových úniků ve čtvrtek informoval turecký deník Hürriyet. S obviněním však Kılıçdaroğlu přišel už v úterý a ve středu pro tentýž list dodal, že má další důkazy: „Mám další dokumenty. V následujících dnech to bude téma k diskusi.“

Předseda Lidové republikánské strany (CHP) Kılıçdaroğlu tvrdí, že Erdogan, jeho syn, bratr a švagr převedli zmíněnou sumu 15 miliónů dolarů (skoro 323 miliónů korun) na účet britské offshoreové společnosti v prosinci 2011 a v lednu 2012.

Turecký prezident ve středu obvinění odmítl a vyzval Kılıçdaroğlua, aby svá tvrzení doložil a dokumenty předal prokuratuře. Dodal, že dokumenty mohou maximálně ukázat, že peníze rodina inkasovala. „Peníze tam nebyly poslány,“ obvinil Kılıçdaroğlua ze lži. „Prodali tam své firmy,” řekl Erdogan.

To ale předseda opoziční strany označil za „ještě horší”. „Jestliže jdou peníze ven z Turecka, není to etické a morální. Jestliže však jsou peníze přijímány, je to mnohem vážnější. To by mohlo znamenat buď praní špinavých peněz, nebo vyhýbání se daním. Jestliže by se praly peníze, byla by to otázka mezinárodního práva,“ upozornil.

Autokratický Erdogan ve čtvrtek prohlásil, že šéf opozice Kılıçdaroğlu lže a že za to „zaplatí“, aniž by upřesnil jak. V posledním roce byla zatčena řada členů opozice včetně opozičních poslanců.