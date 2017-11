V Íránu dosáhl počet obětí 328, uvedla s odvoláním na novou bilanci úřadů agentura AFP. Podle íránské agentury ISNA je v zemi zraněno 5341 lidí.

Řada obyvatel také přišla o bydlení. Podle BBC potřebuje nouzové přístřeší 70 tisíc lidí.

#BREAKING Iran quake death toll rises to 328 and over 2,500 injured: official