„Rakka následovala osud Drážďan v roce 1945, byla vymazána z povrchu země anglo-americkými bombardéry,“ řekl Konašenkov. Dodal, že nyní Washington, Berlín a Paříž naléhají na urgentní pomoc v řádu miliónů dolarů, která by umožnila obnovit život ve městě. Podle něj jde ve skutečnosti o „rychlé zametení stop barbarských náletech Spojených států a koalice,“ které „pohřbily v troskách Rakky tisíce civilistů osvobozeních od IS“.

Zničení Rakky ukázaly záběry z města i dronů nad ním přelétávajících. Snad žádný dům neunikl poškození. OSN uvádí, že 80 procent je jich neobyvatelných. Různé nezávislé organizace uváděly, že si nálety a ostřelování z děl vyžádaly stovky obětí, podle organizace Airwars monitorující oběti náletů bylo od 6. června, kdy začalo osvobozování města, zabito více než tisíc lidí. Jen v srpnu bylo podle ní na Rakku z letadel shozeno a vypuštěno 5775 kusů munice - bomb i raket, přičemž zahynulo nejméně 433 lidí, což bylo dvakrát více než v červenci. [celá zpráva]

Devadesát procent města je zničeno, všude jsou trosky. Tisíce lidí byly zabity. Statisíce žijí v zoufalých podmínkách. obyvatel Rakky

Američany vedená koalice opakovaně popírala, že by zabíjela při náletech na Rakku civilisty a tvrdila, že cílem jsou nulové civilní oběti, uvedla televize NBC. Záměr se však nepodařilo naplnit.

Nálety koalice mají podle oficiálních údajů od začátku úderů v létě 2014 na svědomí nejméně 685 civilních obětí. Podle organizace Airwars ale v tomto období v Sýrii a v Iráku přišlo o život nejméně 5637 civilistů.

Devadesát procent města je zničeno



Po osvobození řekl magazínu New Yorker jeden z členů organizace Rakku zabíjejí tiše, která podávala zprávy z města pod knutou IS: „To je osvobození v médiích. Ne v Rakce.“

Narážel na to, že město je zničené: „Život v Rakce před válkou byl normální jako v každém městě na světě. Měli jsme školy, univerzity, parky, bary, a kavárny, i když Rakka samozřejmě není tak velké město jako Aleppo nebo Damašek. Pravdou je, že IS byl v Rakce poražen. Ale devadesát procent města je zničeno, všude jsou trosky. Tisíce lidí byly zabity a statisíce žijí v zoufalých podmínkách. Lidi spí venku. Jsou šťastní, když mají stan.“

Ruský generál Konašenkov také zmínil, že Západ nyní žádá o pomoc pro Rakku, ale pro jiná místa v Sýrii se nežádala: „Během posledních let Rusko opakovaně vyzývalo Spojené státy a evropské země, aby poslaly humanitární pomoc obyvatelům Sýrie trpícím válkou. Z Washingtonu, Berlína, Paříže a Londýna přicházela jediná odpověď - není možné a nebude.“

Podle Trumpa jde o milník



Když bylo v pátek vyhlášeno oficiálně osvobození, americký prezident Donald Trump druhý den prohlásil, že jde o milník: „Jsem rád, že mohu oznámit, že Syrské demokratické síly, naši partneři v boji proti IS, úspěšně ovládly Rakku. Porážka IS v Rakce představuje kritický průlom v naší celosvětové kampani za poražení IS a jeho pokřivené ideologie. S osvobozením hlavního města IS a většiny území je vidět konec IS.“

Podle Konašenkova ale opominul, že IS stále drží rozsáhlé území v provincii Dajr az-Zaur a že větším úspěchem než osvobození původně dvousettisícové Rakky, bylo dobytí půlmiliónového města Dajr az-Zauru. A tam se už podle něj vracejí obyvatelé.