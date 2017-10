O jejím zabití při útoku bezpilotního stroje v blízkosti syrsko-irácké hranice informovala americká CIA britskou vládu už v červnu. Není jasné, zda při náletu přišel o život také dvanáctiletý syn Jonesové Jojo, informovala stanice SkyNews.

Jonesová se vydala do Sýrie před čtyřmi lety a média jí v posledních dvou letech přezdívala Bílá vdova, jelikož její 21letý manžel a hacker Islámského státu Junaid Hussain byl rovněž zabit při americkém náletu. Hussain si už dříve v Británii odpykal trest vězení za to, že na internetu zveřejnil adresu expremiéra Tonyho Blaira.

BREAKING: Most-wanted British jihadi Sally Jones 'killed in airstrike' while fighting for ISIS https://t.co/3eB38p4knz