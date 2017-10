„Každý vidí, že Američany vedená koalice (jen) předstírá boj s Islámským státem. Zejména v Iráku, ale pokračuje v tom i v Sýrii,“ řekl Konašenkov. Výsledkem je podle něj posilování pozic Islámského státu ve městě Dajr az-Zaur a snaha Islámského státu zaujmout pozice podél levého břehu řeky Eufrat.

„Činy Pentagonu a koalice žádají vysvětlení. Stojí za změnou taktiky přání co nejvíce zkomplikovat operaci syrské armády podporované ruským letectvem? Nebo jde o důmyslný tah, jak vyhnat Islámský stát z Iráku a nahnat ho do Sýrie do středu ruského bombardování?“ ptá se ruský ministr obrany.

Syrská armáda se nyní snažit dobýt zpět území východně od Eufratu a Moskva tvrdí, že Američany vedená koalice změnila taktiku poté, co začali syrští vojáci významně postupovat.

Ruské ministerstvo obrany zároveň informovalo o působení letectva v Sýrii. Konašenkov řekl, ruské stroje při současné operaci v Majádínu létají denně v průměru ke 150 útokům na pozice IS.

Tato organizace už přišla v Sýrii o všechny své zdroje financí k nákupu zbraní a munice i k náboru nových členů. Její ekonomická infrastruktura v Sýrii byla podle Konašenkova zničena. IS už podle něj nemůže získávat peníze prodejem ropy. Do Majádínu ale prý skupina posílá stále nové lidi, zejména cizince, kteří předtím bojovali v Iráku.

Havárie ruského bombardéru



Na základně Hmímím na západě Sýrie v úterý při startu havaroval ruský bombardér Su-24. Podle serveru Ria Novosti stroj vyjel z dráhy a posádka se nestačila katapultovat, takže její členové přišli o život. Podle předběžných údajů je za nehodou zřejmě selhání techniky.