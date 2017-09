"Palestinský stát a Šalamounovy ostrovy jsou od nynějška členskými zeměmi Interpolu," oznámila mezinárodní policejní organizace následně na Twitteru.

Izrael poukazuje na to, že Palestinci se snaží získat atributy státu vstupem do mezinárodních organizací. V roce 2015 se například dostali mezi členy Mezinárodního trestního soudu (ICC).

#BREAKING: The State of Palestine & the Solomon Islands are now INTERPOL member countries #INTERPOLGA pic.twitter.com/gdFiAlTozc