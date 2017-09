„Na úsvitu nového dnes oznamujeme, že začala první fáze osvobození Havídže v souladu se závazkem daným našemu lidu, že osvobodíme celé území Iráku a vymýtíme teroristický Islámský stát,“ uvedl Abádí.

Irácké letectvo s podporou mezinárodní letecké koalice vedené USA už začátkem měsíce začalo podnikat na Havídžu nálety. Zaměřily se na základny IS a sklady zbraní. OSN minulý týden varovala, že během ofenzívy může z oblasti u Havídže utéci až 85 tisíc lidí.

Agentura Reuters dala zahájení operace do souvislosti s plánem autonomního iráckého Kurdistánu uspořádat referendum o nezávislosti. To je naplánováno na 25. září a mělo by se uskutečnit i v oblasti Kirkúku, který pod autonomní oblast nespadá, ale ovládají ho kurdští pešmergové.

Prezident autonomního Kurdistánu Masúd Barzání

FOTO: Ari Jalal, Reuters

Abádí považuje referendum za neústavní. Proti referendu se ohradily ve středu i Spojené státy, proti jsou i Saúdská Arábie, Írán a Turecko, které preventivně zahájilo manévry u hranic s iráckým Kurdistánem.

Turecké tanky u Silopi u hranic s Irákem

FOTO: Mehmet Selim Yalcin, ČTK/AP

Irácká armáda většinou nezahajovala dvě operace hned po sobě.