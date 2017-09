Rusko vypálilo na Sýrii salvu raket, mířila na bojovníky IS z postsovětských zemí

Ruské námořnictvo vypálilo v úterý na pozice Islámského státu (IS) u Dajr az-Zaur v Sýrii salvu střel s plochou dráhou letu. Uvedla to agentura TASS. Útok byl proveden den poté, co Rusko oznámilo, že v Sýrii padli dva jeho vojáci. Syrské vládní síly současně uvedly, že po třech letech prolomily obklíčení syrských vojáků na základně u Dajr az-Zauru.