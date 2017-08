Čtyřiadvacetiletý Robinson z Accringtonu v Lancashiru byl 22. července zadržen v Didimu na jihozápadě Turecka, kam odjel se svou bulharskou přítelkyní a její matkou na dovolenou. Jeho obhájce Kaya Sertkaya ve čtvrtek uvedl, že byl obviněn z členství v teroristické organizaci, protože působil v řadách syrské kurdské milice YPG.

Obhájce dodal, že muž byl umístěn do pečlivě střežené věznice a musí strávit 23 hodin denně v cele. Jeho matka Sharon řekla listu The Guradian, že až nyní po více než měsíci s ním mohla poprvé telefonicky hovořit.

Vojákova o dva roky mladší přítelkyně Mira Rojkanová, která studuje v Leedsu, byla obviněna ze šíření prokurdské propagandy, protože na své facebookové stránce sdílela prokurdské materiály. Rojkanová byla po zadržení propuštěna, ale nesmí opustit Turecko a dvakrát týdně se musí hlásit.

Když byla zadržena, řekla listu Guardian: „Bylo to hrozné. Řekli, že jim někdo poslal e-mail, že jsme teroristé, kteří něco spáchají v Turecku. Neřekli, od koho byl. Je to naprostý nesmysl. Zatkli nás na pláži, kde jsme byli s mojí matkou.“

Rojkanová sdílela příspěvek podporující Kurdy

Robinson se postavil proti IS



Robinson se pět měsíců v Sýrii a v Iráku účastnil bojů proti IS. V roce 2015 odjel do Sýrie, aby v době nejkrvavějších bojů pomáhal YPG jako medik. Řekl, že měl dost toho, že Západ nic nedělá, a „rozhodl se vzít věci do svých rukou“. Podle obhájce sloužil jako medik na frontě čtyři týdny. Pak odešel do Iráku, kde pomáhal kurdským pešmergům a účastnil se bojů proti IS.

„Měli jsme raketové granátomety, kulomety a všichni jsme měli automaty kalašnikov a tuny granátů. Stříleli jsme na ně, viděli jsme je padat, to je všechno, co vám mohu říci. Je to válka,“ řekl podle listu The Daily Mail. Když se vrátil do Manchesteru, zadrželi ho pro podezření z teroristických činů, ale po deseti měsících byla veškerá obvinění stažena.

Robinson dříve sloužil v britské armádě, byl nasazen v Afghánistánu a účastnil se tříměsíčního výcviku speciálních sil v Kongu.

I když pešmergy v Iráku a YPG v Sýrii podporuje Západ v čele s USA, Turecko považuje YPG za teroristickou organizaci, za odnož separatistické Strany kurdských pracujících (PKK), která bojuje od roku 1978 proti tureckému režimu.

Mayová se nevyjádřila



Robinsonova rodina se obrátila na britskou premiérku Theresu Mayovou s žádostí o pomoc. Pod petici na jeho propuštění se podepsalo 3000 lidí. Kancelář premiérky se listu The Guardian k otázce nevyjádřila.

Mluvčí britského ministerstva zahraničí jen uvedl: „Víme o zadržení britského občana v Turecku a požádali jsme o přístup k němu. Poskytujeme pomoc rodině a zůstáváme v kontaktu s tureckými úřady.“

K zadržení Robinsona Kampaň kurdské solidarity uvedla: „Naneštěstí jel na dovolenou do Turecka, aniž by si uvědomil, jakým druhem státu se stalo.“

Případ vězněných Čechů



Robinsonova kauza nápadně připomíná případ dvou Čechů odsouzených v Turecku za terorismus k šesti letům za údajné pomáhání YPG. [celá zpráva]

Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase zadrželi na turecko-irácké hranici loni 13. listopadu. Obvinili je z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci. O Farkasovi tvrdili, že je to sniper. Dvojice se hájila, že jen chtěla v oblasti pomoci vybudovat polní nemocnici.