„Evropská unie je jediným sdružením zemí na světě, které si klade ve vztazích s Izraelem, který vyrábí technologie, politické podmínky. Jediné. Nikdo to nedělá,“ řekl Netanjahu podle listu Haarec premiérům Česka Bohuslavovi Sobotkovi, Slovenska Robertovi Ficovi, Maďarska Viktorovi Orbánovi a polské premiérce Beatě Szydlové. „Je to šílené,“ dodal.

Podle izraelského listu měl Netanjahu na mysli podmínky týkající se mírového procesu s Palestinci, které si Evropská unie údajně klade pro uzavření asociační dohody s Izraelem.

A vzkažte to ostatním



Premiérům zemí visegrádské čtyřky podle Haarecu v nedopatřením uniklém rozhovoru předseda izraelské vlády následně řekl, že by výsledkem středeční schůzky mohlo být mimo jiné to, že by mohli tlumočit jeho stanovisko dalším členům EU.

„Evropská unie podkopává svou bezpečnost tím, že podkopává pozici Izraele. Evropa podkopává svůj pokrok tím, že podkopává svoje napojení na izraelské inovace bláznivou snahou klást podmínky (dohody),“ řekl také Netanjahu.

Evropa podle ministerského předsedy židovského státu končí až v Izraeli. „Východně od Izraele už žádná Evropa není,“ řekl izraelský premiér. Jeho spolupracovníci následně odhalili, že se jeho vyjádření nedopatřením přenáší do sluchátek novinářů, a přenos ukončili, napsal Haarec.

V oficiálním vyjádření už izraelský premiér hovořil poněkud odlišně. Prohlásil, že je v zájmu Evropské unie a je v zájmu Izraele, aby posílily vzájemné vztahy.