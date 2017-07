Mrtvé jsou podle těchto zdrojů dvě Němky, mezi zraněnými jsou kromě Češky dvě Arménky a národnost čtvrté je zatím nejasná. České ministerstvo zahraničí oznámilo, že žena bude převezena do Káhiry k dalšímu vyšetření. Z Hurghady bude do egyptské metropole přepraven rovněž její přítel s dítětem a oba ubytuje český zastupitelský úřad. [celá zpráva]

Německo potvrdilo, že obě oběti byly občankami spolkové republiky. ”Máme nyní smutnou jistotu, že při útoku v Hurghadě byly zabity dvě německé turistky. Podle toho, co víme, chtěl útočník zasáhnout zahraniční turisty,” citovala agentura DPA mluvčí ministerstva zahraničí. Podle ní jsou na místě zaměstnanci německého velvyslanectví v Káhiře, kteří budou v kontaktu s egyptskými úřady.

Policejní vozidla před hotelem Zahabia

FOTO: Reuters

Indicie nasvědčují terorismu

Obě mrtvé žily v Hurghadě v hotelu dlouhodobě a pravidelně se účastnily akcí německé komunity. Týdeníku Focus to řekl bývalý německý honorární konzul v Hurghadě Peter-Jürgen Ely. I on je přesvědčen, že šlo o teroristický čin: „Proč by útočil nožem na další a další lidi? Leccos naznačuje, že muž útočil na dvou sekcích soukromé pláže.”

Egyptské sdělovací prostředky uvádějí, že muž útočil pouze na ženy. Egyptský zpravodajský web Al-Masry Al-Youm také citoval manažera hotelu El Palacio. Podle něj muž napřed zaútočil na pláži u vedlejšího hotelu. Představitel bezpečnostní služby řekl podle týdeníků Der Spiegel, že útočník se zaměřoval čistě na cizince. „Zůstaňte stranou, nechci žádné Egypťany,“ křičel podle něj arabsky při útoku

Útočník, který byl zadržen, byl identifikován jako osmadvacetiletý Abdar Rahmán Šams Dín z provincie Kafr aš-Šajch v deltě Nilu. Připlaval na hotelovou pláž. Ve vodě si jej nikdo nevšiml, protože byla plná lidí, neboť bylo čtyřicet stupňů.

Sanitka přijíždí k nemocnici As Salám.

FOTO: Reuters

„Lidé ho honili,“ řekl manažer Hotelů Zahabia. Nakonec byl přemožen na pozemku sousedního hotelu, podle některých zpráv ve vodě.

Přestože manažer hotelu Zahabia je přesvědčen, že šlo o mentálně narušeného jedince, a ne o teroristický útok, egyptské úřady se zatím k motivu nevyjádřily. Z toho, že oběťmi byly jen cizinky, které nebyly zahalené, je jasné, že útočník byl veden radikálním islámem. Zda jednal sám, nebo byl členem nějaké skupiny, je druhá věc.

Egyptská média připomínají, že páteční útok se podobal atentátu z loňského ledna. Také tehdy byli v Hurghadě pobodáni turisté a k akci se přihlásila radikální organizace Islámský stát (IS). Dva z útočníků byli v prosinci odsouzeni k trestům smrti.

V roce 2015 se odnož IS ze Sinajského poloostrova přihlásila k atentátu na ruské letadlo, které spadlo s turisty na Sinaji s více než 220 lidmi na palubě.