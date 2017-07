Fotografie se na Twitteru objevily o víkendu, datum jejich pořízení není jasné. Je na nich vidět žena v šátku, která v jedné ruce nese dítě a ve druhé tašku. Při bližším pohledu je vidět i drát, který vede od ženiny ruky k tašce.

Podle serveru Timesofisrael.com se žena nejdříve přiblížila ke skupině iráckých vojáků, přitom prošla kolem kameramana televize. V tu chvíli se pokusila nálož aktivovat, ale pokus selhal. Podařilo se jí to, až když prošla o kus dále. Výbuch tak usmrtil pouze ji a dítě, několik lidí poranil.

#ISIS female suicide bomber trigger got stuck when she tried to detonate herself on #Iraqi forces in #Mosul Old city. pic.twitter.com/lcXQIw6RVQ