Spojenci shazují nad Rakkou bílý fosfor

Mezinárodní koalice vedená Spojenými státy při podpoře arabsko-kurdských jednotek dobývajících baštu Islámského státu (IS) v syrské Rakce používá bílý fosfor. Mezinárodní úmluvy přitom použití látky v obydlených oblastech zapovídají. Na jeho nasazení upozornili nejprve aktivisté monitorující zločiny IS v samotném městě (Raqa is Being Slaughtered Silently) a po nich organizace Human Rights Watch (HRW).