„Je možné, že budete moci vidět, jak na nějakou dobu konvenční síly vstoupí na půdu Sýrie,“ citovala CNN nejmenovaného představitele amerického ministerstva obrany.

Zdůraznil ale, že rozhodnutí je čistě na prezidentovi Donaldu Trumpovi, který nařídil svému ministrovi obrany Jamesi Mattisovi, aby do konce měsíce navrhl možné způsoby boje s Islámským státem.

Ten ke strategii boje proti Islámskému státu (IS) mimo jiné řekl, že „je potřeba se tam dostat, jak nejrychleji to půjde, a přitlačit“.

Zatím jen diskuse



Armádní představitelé uvádějí, že nasazení pozemních vojsk v Sýriii je zatím jen ve stadiu diskuse. Oficiálně se k němu odmítají vyjádřit.

Pokud by Trump tento krok nakonec schválil, znamenalo by to změnu americké strategie v Sýriii. Tam dosud operují jen malé skupiny příslušníků amerických speciálních sil. Jde asi o 300 mužů, kteří pomáhají s výcvikem skupinám bojujícím proti IS.

Loni se například objevily snímky příslušníků americké armády po boku kurdské milice YPG i s jejími distinkcemi.

Podle CNN by se americké jednotky mohly po schválení plánu v Sýriii objevit během několika týdnů. Televize ale zdůrazňuje, že by nešlo o jednoduchou operaci – větší konvenční jednotky by vyžadovaly lepší zajištění.



Američané by také mohli přistoupit k většímu angažmá svých sil v Iráku. Tam je nyní 5155 amerických vojáků, přičemž limit byl stanoven na 5262. Trump ovšem může dostat žádost, aby tento limit padl.

Kreml nechtěl věc komentovat



Kreml se k možnému angažmá amerických konvenčních sil v Sýrii zatím nechtěl vyjadřovat. Mluvčí Dmitrij Peskov agentuře TASS řekl, že nebude komentovat zprávy masmédií. Obecně ale k otázce dodal, že by záleželo, na jakém základě by americké síly v Sýrii byly.

Dá se očekávat, že by proti tomu zřejmě protestovala syrská vláda.