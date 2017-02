Trump sdělil, že obě strany musejí udělat kompromisy. Netanjahua vyzval, aby „se trochu držel zpátky s osadami“.

Právě budování a rozšiřování židovských osad na okupovaných územích, které je v rozporu s mezinárodním právem, zatím zmrazilo jednání o míru. Vznikají totiž na místech, kde by měl být vyhlášen Palestinský stát.

Trump také zdůraznil, že Izrael a Palestinci musejí jednat o mírové smlouvě přímo.

Řekl, že je mu jedno, jakou podobu bude mít řešení, zda půjde o jeden stát, nebo o dva státy. „Mohu žít s oběma, zalíbí se mi to řešení, které se zalíbí oběma stranám. Myslím si ale, že dva státy jsou pro dva snazší,“ poznamenal.

Netanjahu za zdroj konfliktu s Palestinci označil jejich odmítání uznat Izrael v jakýchkoli hranicích. Trump zdůraznil, že Palestinci budou muset Izrael uznat.

Zopakoval také, že by se mu líbilo přestěhovat velvyslanectví USA do Jeruzaléma, což vyvolalo značné pobouření. Izrael totiž anektoval východní část Jeruzaléma, který by chtěli mít za své hlavní město Palestinci.