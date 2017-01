Islámský stát vraždil v Palmýře, frontu neprolomil

Radikálové Islámského státu (IS) zavraždili ve starověké syrské Palmýře 12 lidí. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na exilovou organizaci SOHR, monitorující dění v zemi. IS byl z města vyhnán loni na jaře, ale na konci roku jej dobyl zpátky. V úterý ofenzívu IS odrazila vládní vojska.