Rusové v Sýrii vyrazili na pomoc turecké armádě

Ruské letectvo podniklo v pátek tři nálety na pozice Islámského státu (IS) u města Al-Báb na severu Sýrie. To se už nějaký čas snaží z rukou IS vyrvat turecká armáda a jí podporované jednotky syrských povstalců, ale nedaří se jim to a turecké ztráty rostou. Jedná se o první takovou pomoc Ruska Turecku na syrském bojišti.