Devatenáctiminutové video je nazvané „Provincie Aleppo“. Právě v severní Sýrii vedou Turci svou ofenzivu proti Kurdům i Islámskému státu.

Na záběrech je vidět dva vojáky, které věznitelé vyvádějí ze železné klece v neurčité odlehlé lokalitě. V jednu chvíli je v pozadí vidět několik vesnických domů. Vojákům dají řetěz kolem krku a každého zvlášť vedou jako psy po čtyřech. Následný střih ukazuje příslušníka IS, jak vytahuje vysílačku a na dálku zažehne dvě lana, jejichž konce mají vojáci přivázané ke krku. Provazy za zády vojáků vzplanou a oheň se pomalu zezadu přibližuje k jejich tělům.

Jeden voják se chvíli před tím, než se ho dotknou plameny, úzkostlivě podívá úkosem na druhého. Oba následně umírali v dlouhé agonii.

Mluvčí na videu kritizuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a slibuje, že radikálové v Turecku „rozesejí zkázu“.

Není to poprvé, co IS své zajatce upálil. V prosinci před dvěma lety takto naložil také s dopadeným jordánským pilotem Maázem Kasásbou, jehož upálili uvnitř vystavené klece.

Jordánský pilot Maáz Kasásba na fotografii zveřejněné Islámským státem

Erdogan ve čtvrtek uvedl, že vojenská operace v Sýrii bude pokračovat: „Ano, možná budeme muset pochovávat mučedníky. Jsme ale odhodláni zachovat jejich památku, ochránit to, co nám zůstavili, a pokračovat v tomto boji.“ Turecký prezident tak reagoval na zprávu o úmrtí 14 vojáků u syrského al-Bábu v jediném dni. Dosud během operace Štít Eufratu zahynulo nejméně 38 tureckých vojáků, uvedla agentura AFP.