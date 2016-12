Video ukazuje sérii sebevražedných útoků na neurčených místech, většinou v odlehlých lokalitách obklopených pouští. Některé záběry mohly být pořízeny dávno, Islámský stát takové záběry zveřejňoval už před dvěma lety, například z Libye. Radikálové většinou napěchují vozidlo množstvím sudů s chemikáliemi a vyšlou řidiče sebevraha na smrt.

Islámský stát se rozšířil zejména v Sýrii a Iráku, ale své odnože má i v Afghánistánu, Jemenu, na Sinaji nebo ve zmíněné Libyi. Hnutí už několik měsíců v důsledku útoků koalice pod vedením USA, ale i ruských náletů v Sýrii ztrácí dobytá území, přesto je nadále schopné vést úspěšné protiútoky, jak to nedávno prokázalo při opětovném dočasném obsazení syrské Palmýry. [celá zpráva]

Videa jako je to, které IS zveřejnil tento týden, mají ukázat, že hnutí ve svém tažení nepolevuje a neslábne, ačkoliv už před časem změnilo jeho vedení rétoriku a připustilo, že se dostalo do defenzívy. [celá zpráva]