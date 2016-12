Turecké bombardování následovalo den po neúspěšném pokusu Svobodné syrské armády (FSA) podporované tureckými jednotkami ovládnout horu nad městem. Při akci padlo 14 tureckých vojáků. [celá zpráva]

IS použil sebevražedné atentátníky a podařilo se mu kopec znovu dobýt i s nemocnicí, uvedl web Enab Baladi.

Agentura Amak napojená na Islámský oznámila, že se jeho bojovníci zmocnili i těžkých zbraní tureckých speciálních si, které se pokusily kopec dobýt. Uvedl to dobře informovaný web Middle East Eye. Jsou mezi nimi nejméně dva moderní tanky 2A4 Leopard německé výroby, obrněný transportér a buldozer a další zbraně. Video zachycuje, jak jsou u nich bojovníci IS, vidět je však jen jeden tank.

Leopardy Turecko nasadilo v Sýrii až v prosinci, do té doby tam používalo obstarožní americké tanky Mp Patton. Ještě před posledními boji tak o tři přišlo, když je IS zničil protitankovými raketami.

#Aleppo: Video shows aftermath of the failed #FSA/Turkish army attack on #Al_Bab. Weapons, tanks and vehicles captured by #ISIS. pic.twitter.com/07qLV4TAhP