Vítěz aukce poletí s Bezosem do vesmíru za 587 milionů korun

Vydražená částka bude věnována nadaci Blue Origin - Club for the Future, uvedla již dříve firma. Posláním nadace je inspirovat budoucí generace ke kariéře v přírodovědných a technických oborech a k tomu, aby pomohly vymyslet budoucnost života ve vesmíru.

Raketa New Shepard má odstartovat ze západního Texasu 20. července. Její let má být přelomovým okamžikem v úsilí amerických firem o novou éru komerčních letů do vesmíru. Podle televize ABC News let s lidskou posádkou potrvá asi půl hodiny. Půjde o takzvanou suborbitální misi, při níž se loď dostane „na okraj vesmíru”. Tam si budou moci pasažéři chvíli užívat výhled a stav beztíže, než se jejich modul vrátí zpět na Zemi.

Zakladatel Blue Origin Bezos je nejbohatším mužem světa a celoživotním nadšencem do vesmíru, závodí s dalšími ambiciózními miliardáři - Richardem Bransonem a Elonem Muskem - o to, komu se jako prvnímu podaří vyletět za hranice zemské atmosféry. Branson se chce 4. července připojit k možnému zkušebnímu letu na hranici vesmíru na palubě lodi VSS Unity své společnosti Virgin Galactic, uvedl informovaný zdroj.

Závod o první cestu do vesmíru je poháněn nadějí, že cestování do vesmíru se stane běžnou záležitostí, jakmile budou prověřeny nyní se rodící technologie a klesnou náklady. Podle odhadů banky UBS by do roku 2030 mohla roční hodnota trhu s turistickými lety do vesmíru činit tři miliardy USD.