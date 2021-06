V Mexiku řeší záhadu stometrového kráteru

To, co zprvu vypadalo jako díra o průměru pět metrů, se do středy zvětšilo na 100 metrů dlouhý a 20 metrů hluboký kráter, který se záhy zaplnil vodou. Na místo se začali sjíždět lidé z celého okolí, kteří se u záhadné díry v zemi fotí, ovšem z bezpečné vzdálenosti. Místní úřady kráter obehnaly páskou a experti zjišťují, co bylo příčinou jeho vzniku.