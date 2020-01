V Kanadě nejsou vítáni, napsal deník o Harrym a Meghan

Rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky Meghan udělat si z Kanady druhý domov vyvolává v této severoamerické zemi rozporuplné reakce. Část Kanaďanů by Harryho ráda viděla na postu generálního guvernéra, dalším ale vadí nevyřešené otázky kolem nákladů na jejich pobyt. Jeden z nejčtenějších kanadských deníků The Globe and Mail ve svém čtvrtečním vydání napsal, že pokud by Harry a Meghan zůstali členy královské rodiny, nejsou v Kanadě vítáni.