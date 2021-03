V Brazílii hlásí rekordní počet obětí. Zaveďte lockdown, tlačí na nového ministra

V pondělí byl na jeho místo do čela resortu vybrán Marcelo Queiroga, který by měl nastoupil do funkce ve středu jako už čtvrtý ministr zdravotnictví od propuknutí pandemie, která si v zemi vyžádala už přes 282 000 životů. Nákaza se pak potvrdila u více než 11,6 milionů lidí, uvedla Univerzita Johnse Hopkinse.