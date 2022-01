USA utratí miliardy za hypersonické zbraně, chtějí dohnat Čínu a Rusko

Do výzbroje by je měly zařadit americké pozemní síly, letectvo i námořnictvo. Největší naděje uspět má zbrojovka Lockheed Martin, jejíž hypersonický kluzák vynášený raketou by měl být otestován už v první polovině letošního roku.

Lockheed vyvíjí šest různých střel, které by se měly dostat do výroby mezi lety 2023 a 2026, uvedl už v říjnu jeho vysoký představitel Jim Taiclet. Z aktuální 1,5 miliardy by se mohly zvýšit příjmy firmy za vývoj a výrobu hypersonických střel v roce 2026 na tři miliardy dolarů, jak se do sériové výroby dostanou jednotlivé typy střel, uvedl John Mollard mající v Lockheedu na starosti finance.