USA od nástupu Bidena podalo 200 milionů vakcín proti covidu

„Až zítra vyjdou čísla o očkování, budou ukazovat, že dnes jsme to dokázali. Dnes jsme dosáhli 200 milionů dávek, v 92. den v úřadu," prohlásil Biden v projevu v Bílém domě. Prezident hovořil o obrovském úspěchu a připomenul, že alespoň jednu dávku vakcíny už dostala polovina dospělé populace USA. Do čtvrtka bude také podle Bidena dosaženo 80procentní proočkovanosti alespoň jednou dávkou mezi obyvateli staršími 65 let.