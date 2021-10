Trump spouští vlastní sociální síť

„Žijeme ve světě, kde má na Twitteru velkou přítomnost Tálibán, ale váš oblíbený prezident byl umlčen,“ napsal Trump ve vyjádření. „Lidé se mě ptají, kdy se někdo těm velkým technologickým gigantům postaví. Nuže, my tak brzy učiníme!“ dodal.

Trump chce vytvořit platformu, která by soupeřila s Twitterem či Facebookem, což se ale podle zahraničních médií zdá málo pravděpodobné. Mnohem reálnější je, že jeho síť bude na úrovni Parleru či Gabu, což jsou sociální sítě vyznačující se snahou o maximální svobodu projevu svých uživatelů.

Trumpa sociální sítě začaly blokovat v lednu poté, co na nich psal o ukradených volbách. Jeho rétorika vedla až k útoku některých jeho příznivců na Kapitol. Twitter pak prezidenta trvale zablokoval, Facebook dočasně a to nejméně do roku 2023.