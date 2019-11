Soud nařídil Trumpovi zaplatit dva miliony dolarů za zneužívání nadace

Podle prokuratury státu New York Trump i jeho tři děti dlouhé roky zneužívali fondy nadace, a to i během prezidentovy volební kampaně v roce 2016. Prokuratura proto žádala vrácení zneužitých peněz a také zaplacení pokuty, a to v celkové sumě 2,8 milionu dolarů (64,5 milionu korun). Soudkyně ale částku snížila na dva miliony dolarů.