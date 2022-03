Sněmovna reprezentantů odklepla 13,6 miliardy dolarů pro Ukrajinu a Evropu

Kongres musí rozpočet projednat do páteční půlnoci, jinak federálním úřadům hrozí výpadek financování. Americká televize CNN na svých internetových stránkách napsala, že není pravděpodobné, že by to Senát nestihl. Částečně je to díky tomu, že mnoho zákonodárců chce prokázat podporu Ukrajině v době, kdy čelí invazi ze strany Ruska.