Lidé čekají před centrem v New Yorku, kde si mohou pod lékařským dohledem aplikovat drogy, které si přinesou. Foto: David Dee Delgado, Reuters

Lidé čekají před centrem v New Yorku, kde si mohou pod lékařským dohledem aplikovat drogy, které si přinesou. Foto: David Dee Delgado, Reuters

Lidé čekají před centrem v New Yorku, kde si mohou pod lékařským dohledem aplikovat drogy, které si přinesou. Foto: David Dee Delgado, Reuters

První v USA. New York má místa pro legální užívání drog

Vedení New Yorku otevřelo v úterý narkomanům první dvě centra, kde mohou hygienicky a pod lékařským dohledem užívat nelegální návykové látky, které si přinesou, a to včetně heroinu a dalších tvrdých drog. New York se inspiruje kanadským Vancouverem, který po zavedení této novinky hlásí výrazný pokles smrtí po předávkování i na nákazy virem HIV.