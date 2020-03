Producent Weinstein byl po operaci srdce převezen do vězení

Porota Weinsteina na konci února shledal vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění, za což mu hrozí až 29letý trest vězení. Bývalý producent si po soudu stěžoval na bolest na hrudi a byl převezen do nemocnice, kde mu byl tuto středu voperován stent. Výši trestu si odsouzený vyslechne 11. března.

Věznice na Rikers Islandu proslula po celých USA pro vetchou infrastrukturu, časté výbuchy vězeňského násilí, drogové delikty a v minulých letech i pro chronickou přeplněnost. Newyorská radnice loni rozhodla, že zařízení zavře. Už v roce 2017 se zařekl newyorský starost Bill de Blasio, že se tak stane do deseti let. Bývalý producent byl umístěn do sekce, kde jsou vězni, kteří potřebují lékařskou péči.