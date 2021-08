Pozůstalí po 11. září vyzývají Bidena, aby se neúčastnil piety

Skoro 1800 členů rodin obětí, záchranářů a hasičů i přeživší v pátek zveřejnili výzvu, aby se Biden nezúčastnil pietních aktů k dvacátému výročí útoků v New Yorku, v pensylvánském Shanksville a v Pentagonu, pokud do té doby nebudou zveřejněny dokumenty, které by mohly ukázat, že vedoucí představitelé Saúdské Arábie podporovali tyto teroristické činy.