Pence je zpět v Senátu, zákonodárci budou dál jednat

Jednání by mělo začít v osm hodin večer místního času, tedy ve dvě hodiny ráno SEČ, není to ovšem jisté, záleží na tom, jak rychle se podaří budovu uklidit. Další senátoři byli krátce před druhou hodinou teprve na cestě do Kapitolu.

Tajné služby údajně chtěli, aby Pence opustil budovu kapitolu poté, co do ní vnikli příznivci Donalda Trumpa, ten to ale domítl. „Teď to pojďme dokončit,” řekl po příchodu do Senátu.