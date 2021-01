Ostuda pro USA, reaguje svět dění ve Washingtonu

Je to povstání. Splňte přísahu vyzval Biden Trumpa

Schůze obou komor Kongresu musela být přerušena poté, co Trumpovi příznivci přemohli policisty a ochrannou službu, dostali se do budovy a následně pronikli i do jednacích sálů Senátu a Sněmovny reprezentantů. Policie proti nim zakročila slzným plynem, několik lidí je zraněných.