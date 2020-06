Nemáte právo tady být, křičela žena v obchodě na policistu obviněného ze zabití Floyda

Žena konfrontovala v obchodě Cub Foods v Minneapolis jednoho ze čtyř policistů obviněných ze zabití černocha George Floyda. S J. Alexanderem Kingem, který byl z vazby propuštěn po zaplacení kauce, se setkala v sobotu při běžném nákupu. Rozzlobená žena policistovi řekla, že by měl být potrestán, neměl mít vůbec právo chodit do obchodu a alespoň by se měl omluvit, uvedl Daily Mail.