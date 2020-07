Náčelník Oglalů nechce pustit Trumpa k posvátné hoře

„Vyvolá to protesty, když sem přijde. Lidé si budou chtít vyzkoušet první dodatek ústavy (mj. právo na shromažďování a protesty - pozn. red.) a my nechceme, aby někdo přišel k úhoně nebo byla zničena půda,“ vysvětlil oglalský náčelník.

Dohoda z roku 1868 uznala siouxskou suverenitu nad Black Hills. USA ji však dodržovaly jen pár let, než se zjistilo, že se na posvátném indiánském území nachází zlato. Indiáni byli přemístěni jinam a dlouhodobé porušování smlouvy vyústilo v roce 1876 v otevřenou válku, která vešla do dějin jako velká siouxská válka nebo válka o Černé vrchy.

I přes některé dílčí indiánské úspěchy, například proslulou bitvu u Little Bighornu, Američané vyhráli. Výsledkem byla anexe indiánských území a zřízení trvalých rezervací. V roce 1980 Nejvyšší soud USA oficiálně uznal, že území bylo zabráno nelegálně, a proto se vrátilo pod správu indiánských kmenů.

To už se však v jedné ze skal v Black Hills, které byly indiány vždy považovány za posvátné území, nacházely monumentální, přes osmnáct metrů vysoké hlavy čtyř amerických prezidentů – George Washingtona, Thomase Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. Dílo Gutzona Borgluma, který měl úzké vazby na Ku-klux-klan.

Oglalové a ostatní kmeny dlouhodobě kritizují čistě bělošský výklad amerických dějin. „Neříkají celý příběh. Slyšíme pořád jen stručný výčet dobrých věcí, co tihle muži udělali pro zemi. Ale už neříkají, že tahle země patří domorodým Američanům, Black Hills patří siouxským národům, nebo nevypráví o pověšení oněch Dakotů,“ řekl Bear Runner.

Aktivisté už roky usilují o odstranění 79 let starého památníku, zatím však marně. A nejspíše se tak nestane ani pod vládou republikánské guvernérky Kristi Noemové, která se k tomu v souvislosti s mohutným odstraňování soch vyjádřila minulý týden stručně na Twitteru: „Not on my watch!” (Ne za mé hlídky!)