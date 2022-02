Muskovy mozkové mikročipy: Firma měla týrat opice, letos chystá testy na lidech

Ochránci zvířat nařkli společnost Neuralink inovátora Elona Muska z týrání zvířat. Kvůli snaze nejbohatšího muže světa posouvat možnosti vyspělých technologii mělo v letech 2017 až 2020 zbytečně trpět třiadvacet opic, kterým badatelé Neuralinku zaváděli mikročipy přímo do mozku. Ve čtvrtek na to upozornil server Business Insider. Loni Musk avizoval, že testy na lidech by měly začít už letos.