Miliardář Bezos se chystá příští měsíc do vesmíru

Americký miliardář a ředitel Amazonu Jeff Bezos oznámil, že s první misí své společnosti Blue Origin poletí s dalšími cestujícími do vesmíru i on. Cesta je zatím naplánována na 20. července a Bezos hodlá letět se svým bratrem. Oznámil to v pondělí na svém instagramovém účtu.