Matar obdivuje Chomejního. Úkol zabít Rushdieho u něj převažuje nad osobní svobodou, míní žalobce

Čtyřiadvacetiletý Hadi Matar, který minulý pátek v New Yorku napadl a těžce zranil spisovatele Salmana Rushdieho, stanul ve čtvrtek poprvé před soudem, kde čelí obvinění z napadení a pokusu o vraždu druhého stupně. Vinu prý necítí. Žádost o propuštění na kauci soudce zamítl. Matar se v rozhovoru pro The New York Post vyznal z obdivu k ajatolláhovi Chomejnímu, který před lety vyzval k zabití spisovatele. Uvedl také, že Rushdie podle něj urazil islám.