Kvůli tragédiím Boeingů 737 MAX obžalovali zkušebního pilota, hrozí mu sto let

MCAS se spouští při přetažení stroje, který stoupá příliš prudce, takže by mohlo dojít ke ztrátě vztlaku a následnému pádu. V takové chvíli tlačí nos letadla dolů. Právě tento systém ale stál za dvěma haváriemi MAXů v Indonésii a Etiopii, protože zareagoval na chybná data ze senzorů a nasměroval stroje k zemi. Pilotům se střemhlavý let nepodařilo vybrat, protože nebyli proškolení na zacházení s MCAS.

Protože FAA nedostal informace o úpravách MCAS, byla zmínka o něm vypuštěna z technické zprávy a neobjevila se ani v manuálech. Žalobci se domnívají, že to Forkner udělal záměrně, aby se nemuseli piloti draze přeškolovat. Pokud by to bylo nutné, zvedlo by to cenu za přechod na novou verzi 737 o milion dolarů.