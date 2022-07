Kentucky postihly ničivé záplavy. Úřady evidují nejméně 15 mrtvých

Guvernér Beshear AP potvrdil, že dosud úřady evidují 15 obětí a to včetně dětí. Obává se ale, že počet ještě vzroste. „Minimálně dvojnásobně a možná ještě dnes,” řekl.

Záchranáři ani nemají přesný přehled o počtu pohřešovaných, a to právě kvůli výpadkům elektřiny. Na mnoha místech kvůli tomu nefunguje ani mobilní signál.

Beshear povolal do služby také národní gardu. Na třech místech vznikly úkryty, podle guvernéra v nich pobývají zhruba dvě stovky lidí. „Obávám se, že tyto záplavy vstoupí do dějin jako jedny z nejhorších a nejsmrtelnějších, které jsme v Kentucky zažili,” uvedl.

Podle meteorologické služby do čtvrtka spadlo na některých místech až 15 centimetrů vody a do pátečního večera by mohlo spadnout až dalších 7,5 centimetru srážek.