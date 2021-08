Hurikán Ida má první oběť

Silný vítr také poničil dvě nemocnice v okrese Lafourche Parish na jihu Louisiany, v nichž jsou i pacienti s covidem-19. Podle agentury AP vichr v nemocnici Lady of The Sea způsobil „značné škody”, poškodil střechu, ale nikomu z pacientů ani personálu se nic nestalo. V další nemocnici Thibodaux Regional Medical Cente poškodil hurikán zdroj elektrické energie. V témže okrese je také poškozeno hlavní vodovodní potrubí, takže některé části okresu jsou bez dodávek vody.

Hurikán Ida míří na Louisianu. Může být nejhorší za 170 let, varoval guvernér

Hurikán Ida míří na Louisianu. Může být nejhorší za 170 let, varoval guvernér Zahraniční

Na stát Louisiana udeřil přitom přesně 16 let po hurikánu Katrina, který si tehdy na jihovýchodě USA vyžádal na 1840 obětí.

Pobřežní oblasti států Michoacán, Colima a Jalisco bičovaly prudké lijáky v místech, jak se Nora přesouvala směrem k severu. Vláda státu Jalisco uvedla, že záplavy poničily 500 domů. V neděli místní úřady oznámily, že byl nalezen mrtvý třináctiletý chlapec, který se pohřešoval poté, co proud vody poškodil hotel ve městě Puerto Vallarta. Šlo o Španěla, jehož rodina žila už několik let v Mexiku. Jedna žena se v tomto turisty oblíbeném městě stále pohřešuje poté, co ji strhl proud vody, když jela v autě.