Harrisová vyjela řešit migrační krizi

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v neděli dorazila do Guetemaly, což je její vůbec první zahraniční cesta od inaugurace. V úterý bude pokračovat do Mexika. Jedná se o součást snahy americké administrativy potlačit prudký nárůst počtu migrantů směřujících do Spojených států. Prezident Joe Biden dal řešení migrace Harrisové za úkol už na konci března.