Experti: Recese v USA už klepe na dveře

V Česku s aktuální meziroční inflací 16,6 procenta taková čísla možná pořád nevypada- jí úplně hrozivě, i Američané každopádně musejí nyní sahat prakticky při každé příležitosti výrazně hlouběji do kapsy. Před listopadovými volbami do Kongresu a dalších úřadů je přitom inflace pro Američany tématem číslo jedna a valná většina z nich neschvaluje způsob, jakým demokratická administrativa Joea Bidena tento problém řeší, ukazují jasně průzkumy.

„Sama si nemůžu dovolit zdravotní péči. Musela bych na pohotovost, ale to musí být opravdu nouzová situace,“ vylíčila listu The Day zdravotní sestra z pohotovosti ve městě Plainfield ve státě Connecticut. Dodala, že se s rostoucí inflací v jejich ordinaci výrazně přibylo lidí, kteří si nemohou dovolit návštěvu u běžného lékaře a vědí, že pohotovost je v nouzi odmítnout nemůže.

Se stále rostoucí inflací ve Spojených státech se podle tamních ekonomů zvyšuje i pravděpodobnost, že největší světová ekonomika upadne do recese. Ta je obvykle definována jako dva po sobě jdoucí mezičtvrtletní poklesy hrubého domácího produktu. A k tomu může technicky dojít už 28. července, kdy americké ministerstvo zveřejní své pravidelné statistiky. „Pravděpodobnost recese v příštích 18 měsících je větší než 50 procent,“ řekl stanici CNBC Richard Kelly, zodpovědný za globální strategii investiční banky TD Securities.

Riziko recese v americké ekonomice připouštěl už na konci června i Jerome Powell, šéf americké centrální banky (Fed). Ten nyní balancuje mezi dalším zvyšováním úrokových sazeb ve snaze zkrotit inflaci a hrozbou, že ekonomiku při- škrtí příliš a uvrhne do recese.

Powell přitom loni mluvil o inflaci jako o dočasné a zvyšování úrokových sazeb se dlouho bránil. V letošním roce ale Fed ve snaze mírnit inflaci zvýšil úrokové sazby už třikrát, celkem o 1,5 procentního bodu. Jeho základní úroková sazba se tak nyní nachází v pásmu 1,50 až 1,75 procenta. Experti nyní očekávají, že 27. července by mohl navýšit sazby o dalších 0,75 procenta nebo i o celé procento, nejvíce za poslední tři dekády.

„Pokud Spojené státy čelí recesi, pak je to velmi podivná recese,“ podotkl ale ve svém komentáři list The Wall Street Journal s poukazem na to, že pokles výkonu americké ekonomiky zatím neprovází úbytek pracovních míst. Míra nezaměstnanosti nyní v USA dosahuje pouhých 3,6 procenta.