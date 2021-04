Sopka na ostrově Svatý Vincenc hlásí další erupci

„Byla pozorována druhá erupce. Sloup popela se dostal v atmosféře do výše asi čtyř kilometrů,“ uvedlo středisko pro výzkum seismických aktivit UWI k druhé slabší erupci. Informovala o ní i generální ředitelka Červeného kříže pro Svatý Vincenc a Grenadiny Dora Jamesová, která řekla stanici CNN: „Trvá to už více než hodinu. Popel se dostává do vzduchu.“