DiCaprio vychválil Gretu jako vůdkyni naší doby

„Historie nás bude soudit podle toho, co uděláme dnes pro to, abychom zajistili, že i budoucí generace budou moci žít na stejné obyvatelné planetě, kterou jsme tak bezstarostně považovali za samozřejmost. Doufám, že to, co Greta říká, se stane budíčkem pro lídry na celém světě, který je přesvědčí, že doba nečinnosti už skončila,“ citoval list The Guardian hercova slova po setkání s aktivistkou.