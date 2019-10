Demonstranti v Ekvádoru vnikli do parlamentu, v zemi panuje chaos

Po vniknutí demonstrantů do ekvádorského parlamentu vyhlásil prezident Lenín Moreno noční zákaz vycházení v okolí veřejných budov a dalších strategických míst, které určí vedení ozbrojených sil.

Poslanci v úterý v budově parlamentu v Quitu nebyli, protože už v pondělí kvůli sílícím protestům přerušili zasedání. Vláda se s prezidentem, který se od roku 1998 pohybuje na invalidním vozíku, už v pondělí přesídlila z Quita do 400 kilometrů vzdáleného přístavu Guayaquil.

Protesty zažehla série úsporných ekonomických opatření, které prezident Lenín Moreno vyhlásil minulý týden v úterý a které vláda přijímá kvůli únorové dohodě s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o úvěru. Ekvádor má od MMF během tří let dostat 4,2 miliardy dolarů (asi 98 miliard Kč). Některé z úsporných opatření ještě vyžadují schválení parlamentem, zrušení dotací na benzín a naftu už ale začalo platit 3. října a jejich cena se zdvojnásobila.. Dotace fungovaly v zemi podle serveru BBC Mundo od 70. let minulého století a státní rozpočet stály ročně přes miliardu dolarů (asi 23 miliard Kč).

Při protestech, které vypukly před týdnem po oznámení vlády zrušit dotace paliva a které jsou nejhoršími nepokoji v zemi za několik let, zemřeli už dva lidé při nehodách během demonstrací doprovázených blokádami silnic po téměř celé zemi.

Do ekvádorské metropole Quito podle místních médií dorazilo už na 10 000 lidí z celé země, aby se manifestací připojili k celonárodní stávce plánované na středu.

V čele protestů stojí organizace domorodých národů. Jeden z jejich lídrů Yaku Pérez v pondělí serveru BBC Mundo řekl, že cílem demonstrací je sociální spravedlnost pro lid, který podle něj všechny vlády opomíjely. Demonstranti „neodpustí ani Morenovi, ani Correovi”, uvedl Pérez s odkazem i na exprezidenta Rafaela Correu. Ten stál v čele země 10 let do května 2017, než se úřadu ujal Moreno, jenž byl v Correově vládě několik let viceprezidentem.